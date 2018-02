Edinho renova com o Brasiliense Valorizado pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Edinho acertou nesta terça-feira a renovação de seu contrato com o Brasiliense. O treinador - que está passando as festas de final de ano na Bahia - assinou por mais um ano com o clube do Distrito Federal. ?Desde que saímos de férias, estava em contato constante com o Luís Estevão (presidente do clube) e hoje chegamos a um acordo. Fiquei muito satisfeito com o trabalho que foi feito este ano e a tendência é que ele evolua em 2005. Estamos formando uma equipe forte e nosso objetivo é fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro. Vamos brigar pelos títulos?, disse. Os jogadores do Brasiliense retornam das férias no dia 3 de janeiro. Edinho ficará em Salvador resolvendo problemas particulares e se apresentará somente no dia 7. ?O contrato de alguns jogadores importantes foi renovado e outros serão contratados. Minha expectativa para a próxima temporada é a melhor possível?, disse.