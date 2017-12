Edinho se diz vítima de preconceito Edinho foi um dos zagueiros mais técnicos do Brasil, participou de três Copas do Mundo (1978, 82 e 86), treinou 11 times, dirige o Brasiliense, que é o líder do quadrangular decisivo da Série B do Campeonato Nacional, mas se diz vítima de preconceito por causa do suposto envolvimento no escândalo dos passaportes falsos no exterior. Colecionando sucessivas vitórias à frente da equipe de Brasília, conteve a euforia pelo bom momento, destacou a qualidade de seu time e ainda falou sobre o fantasma que o assombra. "Tentaram me fazer de bode expiatório. Sou inocente". Destaque pelos clubes onde atuou como jogador, Fluminense, Udinese, Flamengo e Grêmio, Edinho iniciou a carreira de técnico em 1991 no tricolor carioca. Aos poucos foi ganhando respeito por seu trabalho, que acabou perdendo a credibilidade em 2001, quando já se dedicava exclusivamente, havia dois anos, às funções de empresário. Procurador do atacante Aloisio, do Saint-Étienne, da França, foi apontado pelo atleta e seu companheiro de clube, Alex Dias, como um dos responsáveis pela falsificação dos passaportes que lhes permitiam atuar como esportista da comunidade européia. "Os jogadores receberam para assinar os passaportes. Eu não sabia de nada. Tanto é que eles jamais falaram que eu era o responsável pela falsificação, somente o clube me acusou", afirmou Edinho. "Quando os dois estiveram na CPI, em 2001, perguntaram a eles se eu tinha conversado sobre passaporte com ambos e a resposta foi não. Nunca tive nada com isso." Apesar de alegar inocência, Edinho foi condenado pela justiça francesa e chegou a ser impedido de entrar no país. "O Saint-Étienne e os dois atletas também foram condenados, mas somente eu ainda estou recorrendo", disse o técnico. "O clube queria me usar. Tinha tanta culpa que chegou a ser condenado também em outros casos envolvendo jogadores." Mas, superada a fase de dificuldades judiciais, Edinho decidiu retomar a carreira de treinador, em 2001, ao perceber que "não estava no ramo certo". Passou a conviver com o preconceito e a desconfiança das pessoas. E, para amenizar a situação, adotou um procedimento: não indica nenhuma contratação de atletas para os clubes que dirige. E de volta à beira dos gramados, Edinho disse que se sente novamente em "casa". Ao assumir o Brasiliense, em agosto, o clube estava em terceiro lugar na Série B e, com o técnico, terminou a primeira etapa da competição na liderança, posição mantida nesta fase decisiva do Brasileiro. Para Edinho, o principal mérito foi o de conseguir armar uma equipe ofensiva, mesclando jogadores novos e experientes. A infra-estrutura oferecida pelo Brasiliense, além do pagamento dos salários em dia, também foram citados pelo treinador como fatores de motivação em busca de uma das duas vagas para a divisão de elite do Brasileiro. "Não poderia ser leviano em afirmar que somos favoritos. Nesse quadrangular temos clubes de tradição e força política, como o Bahia e o Fortaleza. Mas demos um passo importante, que ainda é pouco para subir. Precisamos de mais uns quatro ou cinco pontos para chegar lá", falou Edinho. Em seguida, comentou seu relacionamento com o presidente do Brasiliense, o ex-senador Luiz Estevão. "A grande virtude do Brasiliense é o comando estar nas mãos de uma pessoa só. Ele não é só o presidente, mas o dono da equipe. Assume as responsabilidades e nós temos o dever com ele." Para o confronto de amanhã contra o Fortaleza, o segundo pela fase final da Série B, Edinho considera o empate como um bom resultado, principalmente, porque o time atua fora de casa. Mas, lembrou que um resultado negativo não abalará o ânimo do Brasiliense, que tem a vantagem de realizar as duas últimas partidas em casa. O time de Brasília, lidera o turno, porque venceu o Bahia, na semana passada, e Fortaleza e Avaí empataram.