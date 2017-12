Edinho só escala Inter após estudar rival O Internacional não contará com o volante Edinho e o centroavante Iarley neste sábado, contra o Palmeiras, em São Paulo. O atacante chegou a voltar ao time na quarta-feira, contra o Corinthians, depois de cinco jogos de ausência, mas sentiu dores no ombro novamente e pode até ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias. O volante está suspenso. O técnico Muricy Ramalho não quis adiantar a escalação, alegando que ainda terá que estudar alguns videoteipes do adversário. Para a vaga no meio-de-campo ele terá de optar entre Edmilson e Gavilán. E Michel deve entrar no ataque para fazer dupla com Rafael Sobis. Sem vencer há cinco jogos, o time gaúcho está em queda livre na tabela de classificação. Depois de disputar a liderança, começa a rodada deste final de semana como nono colocado. Se perder para o Palmeiras cairá para o 11º lugar. Em compensação, se ganhar poderá voltar à briga pelos primeiros lugares. Tem 31 pontos e está a apenas quatro do líder Corinthians.