Edinho troca Fortaleza pelo Vitória O técnico Edinho, ex-Fluminense, Vitória, Goiás e Náutico, que tinha apalavrado contrato até dezembro para treinar o Fortaleza nesta segunda-feira, desviou sua rota e vai para o Vitória da Bahia. Segundo o diretor de futebol do Fortaleza, Renan Vieira, Edinho que tinha aceitado R$ 35 mil por mês, ligou nesta noite agradecendo o convite, mas que estava desistindo porque o time baiano ofereceu R$ 70 mil. Edinho vai substituir Joel Santana que caiu do comando técnico do rubro-negro após perder de 2 a 1 para o Bahia, no domingo. O Fortaleza agora tenta um novo treinador para substituir Ferdinando Teixeira que entregou o cargo no domingo depois da derrota para o Paysandu, por 2 a 1, em Fortaleza. Os nomes que estão sendo cogitados do Fortaleza são de Pepe (Guarani de Campinas), Hélio dos Anjos (Sport de Recife) e Givanildo Oliveira (Remo de Belém).