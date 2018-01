Edinho vai assumir o Atlético-PR Edinho será o novo técnico do Atlético Paranaense. A apresentação deve acontecer às 17h30 no Centro de Treinamento, em Curitiba. O treinador substitui Casemiro Mior, demitido ontem. Para a partida de quinta-feira, contra o América de Cali, pela Libertadores da América, o interino Lio Evaristo deve estar no banco.