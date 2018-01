Edinho volta ao futebol como empresário Longe dos gramados desde 1998, está de volta ao futebol o ex-goleiro do Santos e filho de Pelé, Edinho, 33 anos. Desta vez, não como jogador, mas como diretor-gerente da Global Brazil Pelé, filial brasileira da Global Sport Group, empresa internacional de gerenciamento, que presta serviços de representação, relações públicas e gestão de patrimônio para jogadores de futebol. ?A Global Sport é a realização de um sonho meu e do Pelé para garantir a construção e manutenção da carreira dos jogadores de futebol, visando o benefício do atleta", disse Edinho, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva no Bar des Arts, na zona sul da cidade. Preocupado em garantir o futuro dos jogadores de futebol e, a longo prazo, de atletas de outras modalidades, Edinho se reuniu com Shep Messing, ex-jogador da seleção americana de futebol e antigo parceiro de Pelé no time New York Cosmos, além de ser amigo da família há 30 anos e seu irmão Roy que é agenciador de atletas autorizado pela Fifa para gerenciar a empresa, cuja sede encontra-se em Nova York. ?Queremos dar aos jogadores a tranqüilidade necessária para que eles alcancem o sucesso", afirmou Shep. O primeiro passo já foi dado com o lançamento da empresa no Brasil. ?Agora, precisamos atrair clientes. Já estamos trabalhando com cerca de trinta garotos com menos de 20 anos", adiantou Edinho.