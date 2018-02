Edison Só assume o Independente na A-3 Edison Só é o novo técnico do Independente de Limeira para a seqüência do Campeonato Paulista da Série A-3. Ele será apresentado na manhã da próxima quarta-feira no lugar de Celso Teixeira , que deixou o cargo para dirigir o Corinthians-AL. Sob o comando do interino Chicão, o Independente perdeu por 1 a 0 para o Monte Azul, em Monte Azul Paulista. O Barretos, por sua vez, segue sem técnico. Depois de apenas cinco dias de trabalho, Márcio Rossini se desligou do clube após a goleada por 5 a 1 para o Rio Claro, fora de casa. Há duas semanas, ainda no comando do Rio Preto, que disputa a Série A-2, o treinador já havia pedido demissão, mas foi mantido por mais um jogo. Com a nova derrota, ele deixou o clube de São José do Rio Preto e seguiu para o Barretos. O mais cotado para assumir o cargo é José Luiz Soares, da SEV, de Votuporanga.