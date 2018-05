Editora admite trocar figurinhas de patrocinadores no álbum da Copa

SÃO PAULO - Grande febre entre os fãs de futebol, o álbum da Copa do Mundo está gerando também algumas polêmicas. A Panini, responsável pela publicação, inseriu, junto aos cromos relacionados ao torneio, algumas figurinhas de apoio institucional e isso tem desagradado colecionadores. Depois da reclamação de alguns clientes, a empresa revelou que se disponibiliza a fazer a troca destes cromos gratuitamente.

"A Panini coloca à disposição o serviço de atendimento ao cliente para qualquer demanda do colecionador que se sentir lesado por meio do e-mail atendimento.cliente@panini.com.br", informou a assessoria de imprensa da empresa, em contato com a reportagem do Estado. O álbum da Copa do Mundo de 2014 conta com 649 figurinhas, mas nove delas são feitas para patrocinadores da Panini. De acordo com a empresa, a aparição das "figurinhas especiais" é um apoio institucional e, antes de ser comercializado, foi submetido à aprovação da Fifa. "Este tipo de apoio possibilita aumentar significamente a distribuição gratuita de álbuns, atingindo um número recorde de mais 6 milhões de exemplares."

Para não entrar em conflito com os colecionadores, no entanto, a Panini admite fazer trocas destes cromos sem qualquer ônus para o colecionador, os que se sentirem lesionados. Basta o cliente insatisfeito enviar as figurinhas, identificadas como J1, J2, J3, J4, L1, L2, L3, L4 e W1 para o enderaço da Panini (Caixa Postal 210 - Tamboré - Barueri - SP CEP: 06455-972) com seus dados completos e a empresa lhe enviará outras figurinhas aleatórias, além de mais dois envelopes com cinco cromos cada para compensar o custo postal.

VEJA A NOTA DA EMPRESA

O álbum de figurinhas licenciado oficial da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014TM é um ícone e já se tornou um fenômeno editorial desde seu lançamento, há pouco mais de uma semana. O produto prestigia o maior evento mundial do futebol e é um importante registro histórico deste campeonato - contagiando os torcedores e proporcionando aos colecionadores muita emoção, alegria e união entre as pessoas.

Com experiência de mais de 50 anos na produção de álbuns de figurinhas de futebol, a Panini não poupou esforços para proporcionar aos colecionadores de todo o mundo um produto de qualidade com o suporte de parceiros importantes que possibilitam a realização dos jogos e incentivam o esporte mundial.

Os eventos esportivos e, principalmente, a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 TM não seriam grandiosos e impactantes sem os esforços combinados e envolvimento de jogadores, times, FIFA, patrocinadores, licenciados e licenciantes, todos aqueles que somaram seu apoio ao torneio.

A Panini valoriza os parceiros no álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 TM - empresas que são também patrocinadoras mundiais do evento no Brasil. Estas parcerias possibilitaram à Panini aumentar significativamente a distribuição gratuita de álbuns atingindo um número recorde de mais 6 milhões de exemplares, democratizando ainda mais o saudável e lúdico hábito de colecionar figurinhas e que tanto encanta as pessoas.

As 32 seleções mundiais com suas 19 figurinhas cada e os parceiros promocionais com suas 9 figurinhas institucionais, além das figurinhas de estádios, mascote, bola oficial da competição e troféu, formam o álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 TM como um todo, e portanto, são parte integrantes do produto. O álbum não estará completo sem qualquer uma das 649 figurinhas e isto justifica a inclusão de todas as figurinhas nos envelopes

de forma uniforme.

A Panini está sempre atenta aos seus colecionadores e promove aperfeiçoamentos contínuos em suas coleções. A coleção de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 TM é reconhecidamente a melhor de todos os tempos – avaliação da maioria dos colecionadores.

A Panini está à disposição para registrar qualquer comentário por meio de seu serviço de atendimento ao consumidor, como de costume.