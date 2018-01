Edmílson abre espaço no Palmeiras Ele é bem menos badalado que seu amigo inseparável Vágner Love. Mas, ao se fazer uma análise dos números mais recentes, constata-se que Edmílson é hoje o atacante mais efetivo do Palmeiras. Nas últimas cinco partidas, contra Gama, Avaí, Vila Nova, Santa Cruz e Brasiliense, deixou sua marca. Agora, espera o mesmo reconhecimento do companheiro, que recentemente ganhou uma casa de presente do clube. Leia mais no Jornal da Tarde