Edmílson afirma que não está no Barça ´por ser bonito´ O meia brasileiro Edmílson expressou nesta terça-feira seu desejo de continuar no Barcelona na próxima temporada, enquanto continuar se sentindo útil ao clube e ajudando a equipe como fez até agora. "Eu quero me sentir útil e, até agora no Barça, me senti assim, tanto para o técnico (Frank Rijkaard), como para a equipe", declarou Edmílson, que não deseja ficar no clube "por ser bonito ou uma boa pessoa". O jogador brasileiro, que nesta temporada não teve tantos minutos jogando como em campanhas anteriores, afirma que sua continuidade dependerá "do que for dito pela diretoria e pelo serviço técnico". "Eu estou tranqüilo, tenho meu trabalho. E, a quem trabalha, Deus ajuda. Sou um vencedor e, agora, me preocupo em vencer o Campeonato Espanhol sem considerar quantas partidas disputo. Seria meu sexto Campeonato Espanhol consecutivo e, por isto, tenho mais vontade de vencê-lo que qualquer outro", concluiu.