Edmílson chega ao Brasil e agora só quer saber de descanso Um dia após ser cortado da seleção por causa de uma lesão no joelho, o volante Edmílson já está de volta ao Brasil. No início da manhã desta quinta-feira, o jogador desembarcou no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo), reencontrou seus familiares e declarou que só pensa agora em descansar e torcer muito pelo sucesso de seus ex-companheiros na Alemanha. "Agora vou descansar. Tive uma temporada boa e consegui atingir várias metas. A última delas não vou poder conquistá-la porque tenho certeza que esse grupo vai ganhar a Copa. Vou torcer muito por isso", disse Edmílson, ao lado de sua mulher, Sinéia, e de dezenas de torcedores que estavam no setor de desembarque do aeroporto. O volante do Barcelona foi cortado pela comissão técnica brasileira nesta quarta, após a confirmação de uma lesão no menisco do joelho direito. Como o tempo de tratamento é superior a 3 semanas, foi necessário realizar o corte. Mineiro, substituto de Edmílson, jogou nesta quarta pelo São Paulo e viaja para a Suíça no final da tarde desta quinta. Sua chegada em Weggis está programada para a manhã de sexta (horário local).