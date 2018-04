Edmílson critica atletas do Barça que priorizam o 'extra-campo'

O meia brasileiro Edmílson criticou nesta quarta os jogadores dos Barcelona que priorizam questões extra-campo ao invés de se esforçarem para o sucesso do time Espanhol. "No mundo há pessoas boas e ruins. Em nosso vestuário há pessoas boas, mas há outros que parecem que não há nada. Nós, dentro de nosso grupo de jogadores e treinadores, formamos uma família. Muitas vezes temos em uma família uma ovelha negra", declarou Edmílson para a emissora "TV-3" sem esclarecer a que atletas fazia referência. Além disso, o brasileiro lamentou que alguns de seus colegas tenham transformado o futebol em uma questão secundária: "O mundo no qual vivem os jogadores é um pouco diferente, pois o dinheiro, o sucesso, a fama, as mulheres e as coisas fáceis fazem com que os verdadeiros valores se afastem". "Às vezes deixamos nossa profissão em um segundo plano", disse Edmílson. Segundo ele, há jogadores que treinam menos, pois têm outro tipo de compromissos. "Vou treinar rápido, pois tenho uma reunião, vou treinar rápido, pois tenho que viajar para fazer uma publicidade etc", criticou o meia brasileiro. Segundo o volante do Barça, o jogador profissional tem que priorizar sempre os aspectos puramente esportivos de sua profissão. "Não estamos aqui para vencer o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões apenas para ganhar dinheiro. Estamos aqui para ganhar isto e marcar uma época e fazer com que as pessoas fiquem felizes"