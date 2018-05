Edmilson critica sindicato e não recomenda volta ao Brasil

As três tentativas de agressão a jogadores do Palmeiras em uma semana (Lenny, Vágner Love e pedras atiradas ao ônibus) fazem com que os jogadores temam o problema. A falta de segurança incomoda o volante Edmilson, que não recomenda aos colegas no exterior que voltem ao Brasil.

"Se alguém da Europa me perguntar, 'e aí Edmilson, volto para o Brasil?', eu diria não volta. Cadê o Sindicato [dos atletas]? Não conheço o presidente, não sei quem é o dono, mas é descontado do meu salário", disse o volante. "Enquanto não acontecer um desastre, uma coisa feia, nada vai mudar. Se o Vágner Love ou o torcedor estivessem armados, ali na hora, com sangue quente, teria sido uma tragédia", completou.

Apesar de não recomendar a volta ao País, ele diz que isso não significa um arrependimento - até janeiro deste ano, atuava no Villarreal, da Espanha. "Não me arrependo, de decisões pessoais não arrependo. Só diria para não voltar porque seria um contraste muito grande. Você tem nove, dez anos de vitória lá fora e os caras te analisam em três meses".

Um dos mais experiente do time, o volante acredita que essas confusões não vão atrapalhar o time no domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. "Não temos que entrar nessa história de briga, que isso não vai ajudar nada para domingo. O Botafogo põe dois anos em jogo e temos que conquistar a vitória. Isso não vai nos atrapalhar em nada. É ficar focado no Botafogo e conquistar uma vaga na Libertadores."

LIBERADO

Na manhã desta quarta-feira, Vágner Love foi poupado do treino, já que ficou até de madrugada prestando depoimento na delegacia. O jogador ainda não se pronunciou sobre a briga que teve com os torcedores em uma agência bancária, no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

Ainda com chances de título no Campeonato Brasileiro, o elenco mais uma vez se refugia em Itu. A delegação viaja na manhã desta quinta-feira e retorna apenas na véspera para do jogo contra o Botafogo, no Engenhão.

Agressores de Vagner Love continuam presos

Palmeiras teme debandada de jogadores por violência