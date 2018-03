Edmilson, do Barcelona, interessa ao Jubilo Iwata do Japão O Jubilo Iwata, do Japão, analisa a contratação do meio-campista brasileiro Edmilson, cujo contrato com o Barcelona vence no final de junho. O Jubilo, que conquistou o título japonês em 1997, 1999 e 2002, corre risco de rebaixamento após sofrer a terceira derrota seguida no Campeonato Japonês no fim de semana e acredita que o brasileiro pode ser peça importante na equipe. "Ele é um dos jogadores que temos em nossa lista", disse o clube à Reuters na terça-feira. "Um volante é a nossa maior prioridade." O clube japonês se prepara para oferecer a Edmilson um acordo de longo prazo, avaliado em 1,5 milhão de euros anuais (2,32 milhões de dólares), de acordo com a imprensa japonesa. O jogador de 31 anos, que ajudou o Brasil a conquistar o pentacampeonato mundial em 2002 na Coréia do Sul e no Japão, também teria atraído o interesse do Villarreal, da Espanha. A imprensa espanhola afirma que Edmilson já fez exames médicos no clube espanhol e assinará um acordo de dois anos com a equipe, que terminou a atual temporada do Campeonato Espanhol com o vice-campeonato, atrás somente do campeão Real Madrid. Ex-jogador do São Paulo e do Olympique de Lyon, Edmilson participou da conquista da Liga dos Campeões com o Barcelona há dois anos e ficou fora da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006 por conta de uma lesão no joelho. O Barcelona, que completou a segunda temporada seguida sem títulos, já anunciou que dos jogadores cujos contratos acabam nesta temporada, somente o lateral brasileiro Silvinho deve permanecer no clube. (Reportagem de Alastair Himmer, reportagem adicional de Simon Baskett)