Edmílson é apresentado no Villarreal e quer ser titular

O volante brasileiro Edmílson, ex-Barcelona, foi apresentado nesta segunda-feira como jogador do Villarreal para as próximas duas temporadas e já disse que quer ser titular. "Como jogador e como pessoa, sempre que assumo um desafio venho para dar o máximo de mim. A torcida pode pensar que um atleta de 31 anos vem para descansar, mas chego para tentar ajudar o Villarreal a crescer e lutar por um título", comentou. De fato, o jogador tem um currículo vasto. Desde que chegou à Europa, em 2002, para defender o Lyon, ele conquistou pelo menos um título por temporada. A exceção foram as duas últimas, já pelo Barcelona - em que estava desde 2004. O currículo de Edmílson também conta com a conquista da Copa do Mundo de 2002, na Coréia do Sul e no Japão. Para o volante, o Villarreal é uma equipe com bom planejamento, grandes jogadores e experiência, o que fez com que aceitasse a oferta. Ao comentar sua condição física, Edmílson disse estar bem. "Se não estivesse recuperado do problema no joelho, não teria nem feito exames. Na temporada passada, recusei uma proposta do Milan porque não estava bem fisicamente", comentou. Numa comparação entre o ambiente no Barça e no Villarreal, ele disse que o de sua nova equipe é bem mais leve. "Isso não quer dizer que não vamos ter pressão. Ela virá porque esta é a única forma de conseguir coisas grandes", comentou.