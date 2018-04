Edmílson faz acordo com diretoria e deixa Palmeiras

A passagem do volante Edmílson pelo Palmeiras se encerrou oficialmente nesta quarta-feira. Com contrato com o clube até o final de 2010, o jogador se reuniu com a diretoria e definiu a rescisão do seu vínculo com o time paulista.

Para o encerramento do contrato com o time do Palestra Itália, pesou o alto salário recebido pelo pentacampeão mundial pela seleção brasileira em 2002.

"Saio triste por não ter conquistado títulos com a camisa do Palmeiras, mas por outro lado fico muito feliz por ter feito muitos amigos entre os jogadores, comissão técnica e funcionários do clube", afirmou Edmílson, que chegou ao Palmeiras no início de 2009 com o objetivo de dar experiência ao time, que havia sofrido grande reformulação no seu elenco.

A contratação de Edmílson pelo Palmeiras também atendeu a um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. O volante, que também pode atuar como zagueiro, sofreu com algumas lesões e participou de 35 jogos, com quatro gols marcados. Agora, Edmílson deve intensificar as negociações com outros clubes. Nas últimas semanas, seu nome foi ligado ao Atlético Mineiro e ao Flamengo.