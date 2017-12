Edmílson faz alerta a Robinho O meia Edmílson, do Barcelona, disse nesta quarta-feira que o atacante Robinho, recentemente contratado pelo Real Madrid, terá "mais dificuldades para fazer suas jogadas quando os zagueiros adversários o conhecerem melhor". Ao ser perguntado sobre a boa estréia do jovem jogador no Campeonato Espanhol, Edmílson reconheceu que Robinho "tem muito a oferecer não só ao Real Madrid, mas à seleção", mas lembrou que "é muito cedo" para tirar qualquer conclusão. Quando falou sobre um possível relaxamento do Barcelona nos últimos jogos - já são três consecutivos sem vencer -, o jogador não falou de sensação de superioridade ou uma excessiva confiança, mas admitiu que o Barça "deve jogar sério contra os grandes e os pequenos". "Apesar da indiscutível qualidade da equipe, não podemos entrar em campo pensando que vamos ganhar da forma que quisermos ou que vamos marcar seis ou sete gols", disse. Além disso, Edmílson se referiu às negociações para renovar o contrato de seu compatriota Ronaldinho Gaúcho, principal jogador do time: "Os dirigentes, representantes e o próprio jogador solucionarão este tema muito em breve", ressaltou Edmílson. Ao falar sobre a situação do lateral-direito Belletti, que começou no banco na estréia da equipe no Campeonato Espanhol, o meia disse: "O Barça tem um elenco amplo, e que não há apenas 11 titulares. Por isso, não é preciso se preocupar se você não joga uma partida", afirmou Edmílson.