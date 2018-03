Edmílson faz sucesso no futebol francês ?Telefone, pede para sair, fora..." Os insultos eram corriqueiros na carreira do zagueiro Edmílson. A torcida são-paulina o queria longe do clube. Quando o time ganhava, não tinha participação nenhuma. Quando perdia, era o culpado. Assim era a vida do jogador, que, para seus treinadores na época, tinha potencial. Paulo César Carpegiani e Levir Culpi acertaram na aposta e, como num passe de mágica, tudo mudou em sua carreira. Depois de uma série de boas atuações, no segundo semestre de 2000, foi negociado com o Lyon, da França, e não parou mais de crescer e ganhar títulos. Ontem, comemorou a conquista do bicampeonato francês. "Muitos brasileiros vêm à Europa e logo voltam, eu vim, me adaptei e estou feliz." Edmílson, cuja família é de Taquaritinga, mora com a mulher, Siméia, e já tem até uma filhinha francesa, Tiffany, de 2 anos. Hoje, passa por um momento estável tanto financeira quanto profissionalmente. Ganhou prestígio com os europeus e não tem mais de suportar as hostilidades da torcida do São Paulo. "Não é fácil ser zagueiro do São Paulo, a pressão é grande", lembra, fazendo questão de dar força aos atuais defensores da equipe paulista. "O Jean é novo e isso é complicado, mas é dedicado e pode dar a volta por cima como eu." O atleta fala francês fluentemente e já conhece o país quase inteiro. "Viajamos bastante, aqui há lugares lindos para visitar." A convivência com outros brasileiros, como Juninho Pernambucano e Cláudio Caçapa, também do Lyon, torna o ambiente mais familiar. "Fazemos jantar em casa, saímos juntos." E, como não poderia deixar de ser para um Atleta de Cristo, visita uma Igreja Evangélica semanalmente. "E Lyon tem uma igreja com pastor brasileiro." Virou, também, freqüentador assíduo dos restaurantes da região. O único aspecto que causou estranheza para a família foi o clima. Mas nada que os impedisse de viver bem. "A segurança é nota 10, a vida é ótima em Lyon." Aproveita a fase de ouro para aumentar a conta bancária - poupa tudo, não gosta de investir em imóveis - e planeja dar mais um passo para a frente na carreira. Sonha defender um grande clube da Espanha, da Itália. Nada impossível para quem deixou o São Paulo sob vaias e se tornou titular da seleção campeã do mundo na Ásia.