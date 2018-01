Edmílson ficará fora dos gramados por quinze dias O meia brasileiro Edmílson, do Barcelona, ficará fora dos gramados por quinze dias, por causa de uma tendinopatia nos músculos isquiotibiais da perna direita, informou o clube em comunicado nesta terça-feira. Edmílson não disputará o jogo contra o Getafe, nesta quarta-feira, correspondente à partida de ida das semifinais da Copa do Rei. O brasileiro também ficará de fora da partida contra o Villarreal, no domingo, e contra o Levante, na próxima semana, ambos os jogos pelo Campeonato Espanhol.