Edmílson informa Leão sobre a França O zagueiro Edmílson, do Lyon, destaque no Campeonato Francês, deu algumas dicas para o técnico Leão sobre a forma de atuar de vários jogadores da seleção francesa. Melhor em campo no empate com Japão, Edmílson garante que o Brasil tem condições de superar a França, "por sua tradição e moral". Para ele, o adversário, mesmo sem Zidane, é muito forte. "Estamos disputando aqui os jogos das nossas vidas", declarou. Edmílson considera todo Brasil x França muito especial, desde o fim do Mundial de 1998. "Na França, estão curtindo ainda a conquista do título do Mundial, e o do Campeonato Europeu e isso não tira o charme da partida."