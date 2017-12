Edmílson: jogo para ganhar vaga na Seleção Com o tricampeonato francês pelo Olympique de Lyon praticamente assegurado, o zagueiro Edmilson pode obter nova conquista quinta-feira, na partida entre Brasil e França em comemoração aos 100 anos de fundação da Fifa: se jogar uma boa partida no Stade de France, ganhará a condição de titular da seleção brasileira nos jogos contra Argentina e Chile, em junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. A garantia foi dada pelo técnico Carlos Alberto Parreira no dia em que anunciou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra França e seleção da Catalunha e para as duas partidas eliminatórias. O treinador avisou que se Edmilson e seu companheiro de Lyon, Juninho Pernambucano, se saírem bem os Bleus, se tornarão titulares do seu time. Edmilson, no entanto, não encara o jogo contra os franceses como uma "prova dos nove??. "Particularmente, não entro nesse clima de pressão por causa da possibilidade de ser titular ou não. É evidente que quero jogar, mas o fato de ser convocado já muito bom??, disse. Ele participou da partida anterior da seleção - vitória por 4 a 1 sobre a Hungria - e reconhece que o amistoso de quinta-feira é um ótima oportunidade para treinar o time para enfrentar os argentinos. "Esse vai ser o jogo mais importante para nós.?? A função que está exercendo com Parreira, jogando na frente da zaga, mas também com liberdade de sair um pouco mais para o jogo, não é estranha para Edmilson. "É mais ou menos o que fiz na Copa do Mundo de 2002. Não é complicado??, explica o jogador, que no Lyon atua de maneira diferente. "A gente normamente joga com 2 zagueiros de área e eu atuo mais pelo lado direito, ficando mais na marcação. Mas às vezes fico um pouco mais adiantado.?? Edmilson está em sua quarta temporada pelo time francês, que no próximo fim de semana tem tudo para ganhar o tricampeonato nacional - o título, aliás, só escaparia por uma tragédia sem precedentes, pois o Lyon tem 3 pontos e 14 gols a mais de saldo que o Paris-Saint Germain, faltando apenas uma rodada para o fim da competição. Um feito que, até hoje, apenas Saint Etienne e Olympique de Marselha conseguiram. "É importante entrar para a história do clube e do futebol francês com um título desses. Até porque, tive uma temporada muito boa. Nas duas anteriores, tive muitos problemas com contusões??, festeja o zagueiro. Ele está mesmo em quando fase e nesta temporada participou de 56 das 58 partidas que o Lyon disputou em várias competições. Ficou duas vezes de fora por causa de convocações para a seleção brasileira. Ele tem contrato até 2007, é ídolo da torcida, está muito bem no clube, mas não descarta a possibilidade de ir antes do final do compromisso se receber uma proposta tentadora. "Seria interessante jogar por uma grande equipe da Itália, Espanha, Alemanha ou Inglaterra.?? Isso quer dizer que Edmilson considera que o futebol francês não está entre os melhores da Europa? Nada disso, diz o jogador. "O Mônaco está na decisão da Copa dos Campeões e o Olympique decide da Copa da Uefa. Isso mostra que o futebol francês está entre os melhores do mundo. Muita gente no Brasil não dá valor ao Campeonato Francês, mas posso garantir que ele não fica devendo nada a nenhum outro.??