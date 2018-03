Edmílson lamenta as férias forçadas Se dependesse de Edmílson, seu longo período sem férias, que já durava três anos, não iria terminar tão cedo. O zagueiro do Lyon esperava celebrar a sua boa fase, logo aos dez anos de carreira, vestindo a camisa número 5 da seleção brasileira na Copa das Confederações, a partir do dia 18, na França. Até o último fim de semana, aguardava ansiosamente a convocação para a seleção, feita nesta terça-feira por Parreira. Mas na segunda-feira já estava no Brasil, onde vai gozar o que chamou de ?férias forçadas? ? em decorrência de uma fratura no pé direito. Leia mais no Jornal da Tarde