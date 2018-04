Edmilson pede desculpas por declarações sobre 'ovelhas negras'

O volante do Barcelona Edmilson pediu desculpas por suas críticas à falta de compromisso de alguns membros da equipe durante uma reunião antes do treino de quinta-feira, disse seu companheiro Andrés Iniesta, nesta sexta-feira. "Edmilson pediu para falar conosco e se desculpou. Se apresentou diante de todos e reconheceu que se equivocou", afirmou o meia em entrevista coletiva. "Ele nos disse que não foi correto em suas declarações, mas que em nenhum momento quis prejudicar o grupo e sim que tentava dar uma opinião geral", completou. Iniesta disse ainda que isso o fez lembrar os episódios da temporada passada, quando o atacante camaronês Samuel Eto'o fez críticas públicas ao técnico Frank Rijkaard e a outros companheiros de equipe. "Temos que aprender com o que aconteceu ano passado. Falou-se mais de temas extra-esportivos do que de futebol." Iniesta acrescentou que sejam ou não verdade as declarações de Edmilson, são assuntos que devem ser tratados no vestiário. O brasileiro fez os comentários polêmicos esta semana durante entrevista à TV3. "No mundo tem gente boa e má. No nosso vestiário tem gente boa, mas outros que parecem que não querem nada. Nós, dentro do nosso grupo de jogadores e treinadores, formamos uma família. E muitas vezes temos numa família uma ovelha negra", disse ele em entrevista ao canal TV3.