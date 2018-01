Edmilson pode trocar Lyon pelo Barça O zagueiro Edmílson, que atuou no São Paulo e hoje defende o Olympique de Lyon, da França, poderá ser companheiro de Rivaldo no Barcelona. Segundo informe do site do clube catalão na Internet, o Barcelona estaria disposto a pagar US$ 17 milhões pelo pelo brasileiro, de 24 anos. O jogador só se transferiria para a Espanha, no entanto, no final da atual temporada, a partir do mês de junho.