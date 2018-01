Edmilson promete novas coreografias O atacante Edmilson garante que seu repertório de coreografias não acabou com os três gols marcados na vitória do Palmeiras por 6 a 1 sobre o Avaí. Sempre bem humorado, o jogador promete novidades para a torcida se balançar as redes nos próximos jogos. Segundo o atacante, as celebrações da nova geração de jogadores ofensivos do clube tem influência da música preferida de cada um. ?O Vágner, que é carioca, gosta de funk. Eu nasci na Bahia e gosto de Axé, enquanto o Diego Souza, paulista, é mais chegado em samba.? A alegria de Edmilson contrasta com as dificuldades que enfrentou e das responsabilidades, apesar dos 21 anos. O início da carreira reservou momentos de frustração. ?Quando estava no Bahia cheguei até a jogar pelo time, mas na hora de acertar contrato ninguém quis me receber. Fiquei esperando de manhã até o fim da tarde?, lembra o jogador, que chegou a pensaru em largar o futebol. ?Tem muita sujeira, trairagem.? Por sorte, Edmilson continuou até ser descoberto pelo Palmeiras há quatro anos, defendendo um time de Araras. A primeira chance como profissional surgiu em 2000, com o técnico Marco Aurélio, mas os maus resultados e a chegada de Celso Roth levaram o jogador de volta às categorias de base. O retorno com Jair Picerni, segundo Edmilson, veio em boa hora, já que coincidiu com a notícia da gravidez de sua namorada e do desemprego da mãe, que mora na Bahia, a quem passou a ajudar. O salário, resultado da renovação de contrato em fevereiro, ainda é modesto. ?Ainda está apertado, mas não dá para reclamar.?