Edmílson recebe alta médica após seis meses de recuperação

Edmílson, meio-campo brasileiro do Barcelona, recebeu alta médica nesta sexta-feira, seis meses após ter se submetido a uma operação no joelho direito. O brasileiro já faz exercícios com o resto do elenco há duas semanas, e nesta sexta a equipe médica confirmou oficialmente que o jogador já está disponível para ser convocado pelo treinador Frank Rijkaard para o clássico contra o Real Madrid, que acontece neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro, de 31 anos, foi submetido a uma artroscopia no dia 21 de junho. Edmílson sofreu há três temporadas uma grave lesão no joelho direito que o manteve afastado dos campos durante seis meses, e também não pôde participar da Copa do Mundo da Alemanha por causa de uma lesão no menisco do joelho esquerdo.