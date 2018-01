Edmílson recupera espaço no Barcelona Depois de oito meses recuperando-se de cirurgia, Edmílson voltou nas rodadas finais do Campeonato Espanhol 2004/2005. Na recente pré-temporada do Barcelona, participou dos 11 jogos e a volta à Seleção está próxima. Já recebeu elogios de Carlos Alberto Parreira. Neste domingo, Edmílson deve ficar no banco no jogo Barcelona e Mallorca, no Camp Nou, pela segunda rodada do Espanhol. Agência Estado - Parreira o elogiou e deu sinais de que você voltará à seleção. Edmílson - O pessoal (jogadores da seleção) que esteve em Sevilha me contou dos elogios. Fico contente. O Parreira me conhece. Mas tenho de ser lembrado por mérito. Se jogar bem no Barcelona posso ganhar uma chance. Saí por contusão. Acho que tenho condições de defender a Seleção pelo que já mostrei. AE - Tem a vantagem de jogar como zagueiro e volante, não? Edmílson - Essa é uma característica minha. Tenho uma boa saída de bola e posso me adaptar como zagueiro. AE - Como você joga no Barcelona? Edmílson - Nas duas. Geralmente começo como primeiro volante, mas tenho a função de organizar a defesa. O Barcelona é muito ofensivo. AE - O Real Madrid é o grande adversário do ano? Edmílson - Lá tem muitos brasileiros, mas aqui temos seis, sendo que três foram campeões mundiais. Esperamos fazer um bom jogo em Madri ? o primeiro confronto será em 22 de novembro.