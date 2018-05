Edmílson revela que teme violência no Palmeiras

"Medo de entrar em campo a gente não tem. Fico bastante frustrado pelo que ocorreu nos três últimos meses e o problema é exatamente esse. O que dá medo é a consequência desses últimos resultados", garantiu o volante à TV Bandeirantes.

Assustado com a situação, o volante revelou que não recomendaria o retorno de um atleta que está no exterior ao Brasil. "Nunca tinha visto falar sobre esse tipo de coisa. Não me arrependo de ter voltado, porque foi algo planejado. Mas se alguém me liga e diz que tem uma proposta do Palmeiras, do Corinthians, ou do São Paulo, eu digo pra não voltar. Não compensa", declarou.

Para Edmílson, o pior da situação é a oscilação de humor dos torcedores, que ora colocam o atleta no pedestal e ora agem como na terça-feira. Ele explicou, com ironia, que a situação mudará completamente caso o Palmeiras surpreenda e consiga ser campeão brasileiro. "Domingo pode mudar tudo. A gente ainda tem chance e, se ganhar, volta a ser o melhor do mundo", finalizou.