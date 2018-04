Edmílson sente dores e pode desfalcar o Palmeiras

O Palmeiras pode ficar sem o zagueiro/volante Edmílson na partida contra o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, no encerramento da 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se contundiu durante o treinamento desta segunda-feira na Academia de Futebol.

Durante um jogo-treino de 45 minutos contra os juniores do Palmeiras, Edmílson reclamou de dores na coxa esquerda. Assim, foi substituído pelo volante Jumar. "À princípio não é nada grave. Ele sentiu a dor e optamos por tirá-lo por precaução. Mas vamos fazer um exame nesta terça-feira", explicou Otávio Vilhena, médico do Palmeiras.

Assim, a participação de Edmílson no jogo contra o Cruzeiro só deve ser definida na terça-feira. Nesta segunda, os titulares do Palmeiras venceram o jogo-treino contra os juniores por 3 a 0, com gols de Vágner Love, Cleiton Xavier e Robert.