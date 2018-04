Edmílson treina e deve jogar pelo Palmeiras nesta quarta

O zagueiro/volante Edmílson deve participar do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, quarta-feira, no Mineirão. Nesta terça-feira, o jogador participou da última atividade da equipe antes do confronto e não reclamou de dores na coxa esquerda, como havia acontecido durante o coletivo de segunda-feira.

"Fizemos os exames e não foi constatada nenhuma lesão. Ele não sentiu nada no treinamento e foi liberado para viajar", explicou o médico Rubens Sampaio, deixando nas mãos do técnico Muricy Ramalho a definição sobre a presença de Edmílson na partida em Belo Horizonte.

Nesta terça, o treinador comandou um trabalho tático de 40 minutos na Academia de Futebol e praticamente definiu a escalação do Palmeiras com Robert formando a dupla de ataque com Vágner Love. O time que treinou teve: Marcos; Wendel, Maurício Ramos, Marcão e Pablo Armero; Edmílson, Souza, Cleiton Xavier e Diego Souza; Robert e Vágner Love.

O técnico Muricy Ramalho relacionou 19 jogadores para o jogo com o Cruzeiro.

CONFIRA A RELAÇÃO COMPLETA:

Goleiros: Marcos e Bruno

Laterais: Wendel, Figueroa e Pablo Armero

Zagueiros: Maurício Ramos, Marcão e Maurício

Volantes: Edmílson, Souza, Jumar e Sandro Silva

Meias: Diego Souza e Cleiton Xavier

Atacantes: Robert, Vagner Love, Obina, Willians e Ortigoza