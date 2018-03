Edmílson troca o Barcelona pelo Villarreal O Villarreal acertou a contratação do meio-campo brasileiro Edmílson, do Barcelona, por dois anos, afirmou na sexta-feira o clube da primeira divisão do Campeonato Espanhol. O jogador, 31, que ajudou o Brasil a conquistar a Copa do Mundo de 2002 no Japão e Coréia do Sul, começou sua carreira no São Paulo e passou pelo Olympique de Lyon antes de ingressar no Barcelona, em 2004. Edmílson ajudou o Barça a conquistar a Liga dos Campeões dois anos atrás. Em 2006, porém, viu-se obrigado a abandonar a Copa do Mundo devido a uma lesão no joelho. Na atual temporada, o meio-campista começou jogando apenas cinco vezes pelo Barcelona e o contrato dele com o clube espanhol termina em junho. O Villarreal ficou em segundo lugar, atrás do Real Madrid, no Campeonato Espanhol deste ano, superando o Barça, em terceiro, e classificando-se automaticamente para participar da Liga dos Campeões de 2009. Na entrevista coletiva de despedida realizada em Barcelona, Edmílson disse que os dois anos nos quais o time espanhol não conseguiu conquistar nenhum título foram os mais difíceis dele na Europa. "Pensamos que, pelo fato de termos o melhor time do mundo, ganharíamos tudo. Mas, no final, os outros times se prepararam muito melhor do que a gente", disse. "Quando as vitórias não vêm, é normal que ocorram mudanças para renovar a mentalidade da equipe."