Edmílson vai passar férias se recuperando de cirurgia O zagueiro Edmílson tirou 20% do menisco do joelho direito em cirurgia que demorou 38 minutos. O ortopedista René Abdalla, que o operou na quinta-feira no Hospital do Coração, garantiu que com 80% do menisco seu joelho terá a mesma movimentação que antes da contusão. Doze horas após a intervenção cirúrgica, o zagueiro da Seleção Brasileiro cortado da Copa dias antes da estréia do time, saiu andando do hospital direto para o centro de recuperação do São Paulo, o Refis - que há muito tem fama de colocar de pé qualquer jogador que bate às suas portas. Edmílson terá de quatro a seis semanas de tratamento. ?Espero me reapresentar ao Barcelona inteiro. Passarei todas as minhas férias em tratamento.? Edmílson admitiu que sentiu dores no joelho pela primeira vez na partida contra o Milan, pelas semifinais da Copa dos Campeões. Mas negou que tivesse se apresentado com problemas ao técnico Carlos Alberto Parreira. ?As dores apareciam e sumiam. Sou homem suficiente para confessar os meus problemas. Jamais disputaria uma Copa sem estar 100%, prejudicando a mim mesmo e a Seleção." Edmílson negou ainda ter recebido qualquer convite da comissão técnica nacional para que continuasse com o grupo na Alemanha.