Edmundo: 2 gols em treino do Napoli Edmundo não dá entrevistas, amarga a reserva, mas é sempre notícia no Napoli. O atacante brasileiro marcou dois gols, no treino desta quarta-feira, na concentração de Soccavo, e pode ter nova oportunidade na equipe, no jogo de sábado em casa contra o Brescia. O técnico Emiliano Mondonico admite recolocá-lo no time, em duelo decisivo contra um rival que também luta para fugir do rebaixamento. O Napoli tem 27 pontos, está em 15.º lugar e o Brescia, com 28, está em 13.º "Os treinos da semana serão importantes para definir o time", insiste o treinador, que não admite falar em ruptura com Edmundo. "Ninguém está fora da equipe. Edmundo e Amoruso são as melhores opções para formar o ataque, mas tenho de procurar opções, se um deles não está bem." Jornais italianos exploraram a possibilidade de o ex-vascaíno largar o Napoli antes do término do contrato, em junho, se continuar na reserva. O jogador se recusa a falar a respeito disso ? como, de resto, de qualquer outra coisa -, mas Mondonico e a diretoria desmentem. "Não há crise", afirma o treinador, que já teve desentendimentos com o craque. "Edmundo sabia desde o meio da semana passada que não jogaria em Bari", lembrou, referindo-se ao jogo de domingo, em que o substituiu por Amauri, outro brasileiro. "Por isso, minha escolha não foi surpresa nenhuma para ele." Não se sabe, portanto, o que se passa pela cabeça de Edmundo. Nos treinos de alguns dias atrás, mostrava apatia e resignação. Nos exercícios de terça-feira e de hoje, no entanto, mudou de comportamento e tem sido mais ativo. A ponto de marcar dois gols no coletivo e de novo ser centro de atenção. "Fala-se mais de Edmundo do que da vitória contra o Bari e do jogo com o Brescia", notou o capitão Baldini.