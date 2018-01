Edmundo acerta com time japonês O atacante Edmundo, ex-Cruzeiro, acertou na tarde desta quinta-feira a sua transferência para o Verdy Tokyo, do Japão. O jogador alugou seu passe até o final de dezembro e, nesse período, disputará o restante do Campeonato Japonês e a Copa do Imperador. No Cruzeiro, Edmundo ganhava US$ 100 mil mensais e agora, para defender o Verdy, a estimativa é a de que receba aproximadamente o triplo, segundo revelou à Agência Estado um assessor do jogador. A previsão é a de que ele viaje nesta sexta-feira para o Japão, onde será apresentado ao seu novo clube. Edmundo é dono do seu passe, depois de ter ganho do Vasco na Justiça, e estava sem clube desde que foi demitido pelo Cruzeiro, no começo do mês. Ele quase acertou com o Figueirense para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a proposta japonesa foi bem mais vantajosa. Além da equipe mineira e da carioca, o atacante já defendeu Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo e Fiorentina (Itália).