Edmundo acumula problemas no Vasco A fase do atacante Edmundo não é boa. Além do estiramento na coxa esquerda, que pode afastá-lo da equipe do Vasco por no mínimo duas semanas, o jogador não está gostando da repercussão de suas declarações. Para complicar ainda mais a vida do atacante, ele não recebe salários há três meses e seu acordo sobre a dívida referente ao seu último contrato com o clube está emperrado. No entanto, o advogado do atleta, Luís Roberto Levenciano, disse nesta quinta-feira que Edmundo não deixará São Januário antes de dezembro de 2004. ?Acho que as coisas devem ser ditas de forma diferente. O Edmundo pode estar com alguns problemas, mas isso não significa que ele vai deixar o Vasco?, disse Levenciano. ?Ele tem contrato até o fim do ano, e, se depender dele, ficará no clube até lá.? Nesta quinta, o atacante realizou apenas um tratamento na piscina.