Edmundo adia o retorno ao Fluminense O técnico Alexandre Gama ainda não sabe qual será a escalação do Fluminense para o confronto contra o Corinthians, sábado, no Pacaembu. É certo somente que o lateral-direito Mineiro e o zagueiro Odvan, ambos suspensos, além do volante Diego, com a seleção brasileira Sub-20, não vão jogar. Além dos desfalques, o atacante Edmundo adiou mais uma vez seu retorno ao time. Após ficar um pouco mais de um mês longe dos gramados, ele treinava na manhã desta terça-feira nas Laranjeiras, mas voltou a sentir dores na batata da perna. Assim, Edmundo está fora do jogo contra o Corinthians. Ainda integram o departamento médico do Fluminense os meias Ramon e Roger, o lateral-esquerdo Júnior César, o atacante Rodrigo Tiuí, além do goleiro Fernando Henrique.