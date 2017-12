Edmundo ainda é dúvida no Vasco Embalado pelas últimas vitórias no Campeonato Brasileiro, o Vasco estréia nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana, contra o Grêmio, às 19h10, em São Januário. A principal preocupação do técnico Mauro Galvão é com a provável ausência do atacante Edmundo. Edmundo está com o tornozelo direito inchado e, por isso, foi poupado dos treinamentos desta terça-feira. O jogador já manifestou sua vontade de atuar, por "pelo menos um tempo". Caso ele não tenha condições, a tendência é a de que Danilo seja o seu substituto. Se Edmundo é dúvida, a presença do volante Da Silva foi confirmada nesta terça-feira. O jogador está recuperado de dores lombares e teve sua liberação avalizada pelo médico Alexandre Campello. Mauro Galvão pediu ao grupo para não substimar o adversário. Ele lembrou que o fato de o Grêmio atuar desfalcado por cinco jogadores deve servir de alerta, porque os substitutos sempre entram com vontade de "mostrar serviço". "Os reservas vão vir com tudo e o Vasco também deve responder a altura", disse o zagueiro Wescley. "A nossa preocupação vai ser em não ceder espaço para eles."