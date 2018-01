Edmundo ajuda Vasco a derrotar Flu: 1 a 0 O atacante Edmundo não marcou o seu centésimo gol em Campeonatos Brasileiros, mas deu o passe que garantiu a vitória do Vasco sobre o Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã. O jogador vascaíno não atuava no estádio há três anos. O Tricolor, sem poder contar com Romário, suspenso e recuperando-se de contusão, segue próximo da zona de rebaixamento. A primeira etapa não foi digna dos áureos tempos em que Vasco e Fluminense se enfrentavam. A tônica dos 45 minutos iniciais foi o grande número de passes errados, sobretudo do Tricolor. Seus zagueiros pareciam estar completamente apavorados. O time vascaíno pressionava e tinha mais posse de bola. Só que não transformava este aparente domínio em chances de gol. Tanto que as duas melhores oportunidades para inaugurar o marcador aconteceram em ataques do Fluminense. O meia Lopes, livre, finalizou da meia-lua, por cima do gol. Já o estreante Rodolfo Soares arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e bateu no travessão. Edmundo se limitou a tentar jogadas individuais, todas sem sucesso. Sua única finalização foi em impedimento. Dos pés do lateral-esquerdo Ozéia surgiu a chance do Vasco abrir o placar. Ele chutou da entrada da área, a bola desviou em um zagueiro e passou rente à trave, assustando o jovem goleiro Fernando Henrique. No segundo tempo, as falhas de ambos os lados continuaram. Tanto que foram mais de 50 passes errados no total. E, se no primeiro tempo as melhores oportunidades de gol foram do Fluminense, nesta etapa o Vasco manteve o domínio da posse de bola, mesmo depois da expulsão do zagueiro Wescley, aos 24 minutos. Edmundo chegou a perder um gol diante do goleiro. Fernando Henrique salvou. Mas o craque vascaíno acabou se redimindo no final. Aos 41 minutos, ele cruzou na medida para a cabeçada de Ozéia. O técnico do Fluminense, Joel Santana, demorou para fazer substituições e o seu time não conseguiu aproveitar o homem a mais que tinha em campo.