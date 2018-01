Edmundo assina com o Palmeiras O atacante Edmundo assinou, nesta quarta-feira à tarde, contrato de um ano com o Palmeiras. Embora não tenha sido anunciado oficialmente pelo clube, sabe-se que ele receberá R$ 110 mil por mês. O novo reforço da equipe do técnico Leão, também confirmou presença no jogo beneficiente que acontecerá hoje no Parque Antártica, com renda revertida ao ex-lateral-esquerdo Jéfferson. Edmundo defenderá o time atual diante da equipe que conquistou o bicampeonato paulista e brasileiro de 93/94. A apresentação oficial do atacante deverá acontecer nos próximos dias.