Edmundo chega com festa ao Japão O atacante brasileiro Edmundo recebeu tratamento digno de um pop star em sua chegada ao Japão. O jogador desembarcou neste domingo no país, no Aeroporto de Narita, em Tóquio, onde era esperado pelos fãs de seu novo clube, o Verdy Tokyo, vice-lanterna da liga profissional japonesa, a J-League. Edmundo estava sem clube desde que foi demitido pelo presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella, depois de uma displicente cobrança de pênalti em jogo contra o Vasco. O atleta deverá ficar no Japão por 75 dias.