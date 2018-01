Edmundo comemora estréia com vitória Tanto o atacante Edmundo quanto o técnico do Fluminense, Valdyr Espinosa, concordaram que o time não fez uma boa apresentação na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Mas, ambos frisaram que a determinação e a vontade da equipe na busca pela vitória foram fatores decisivos para o triunfo. "Estréia é sempre complicado. No começo estava meio tímido e com medo de errar e acabei errando", disse Edmundo, lembrando que o forte calor deste domingo no Rio, cerca de 40ºC, também o prejudicou. "Senti a falta de ritmo de jogo, mas não fiquei cansado, o que foi uma surpresa para mim." Edmundo disse acreditar que seu rendimento irá melhorar com o decorrer das partidas, assim como o entrosamento com os demais companheiros. O atacante ainda ressaltou estar muito feliz porque foi bem recebido pelos torcedores. "Seria frustrante estar aqui falando sobre um empate. E agora ficou a sensação do dever cumprido", afirmou o artilheiro. "Tenho a confiança de que poderemos conquistar o título. Todos estão se empenhando e o próprio Romário está treinando." Sem esconder a alegria pelo resultado, o técnico do Fluminense se disse satisfeito com o desempenho da equipe, principalmente, por ter sido o primeiro jogo da competição. O treinador argumentou que o pouco tempo para o entrosamento do time colaborou para os erros cometidos em campo. "A virtude do time foi em momento algum abdicar da vitória. Os jogadores se movimentaram o tempo todo", contou Espinosa. "É importante que os erros existam porque é sinal de que o time está tentando. Se a equipe tivesse arrebentado em campo e feito uma excelente exibição é que seria um resultado anormal."