Edmundo completa 200 jogos e marca na vitória do Palmeiras Em noite de comemoração pelos seus 200 jogos com a camisa do Palmeiras, o atacante Edmundo destacou-se nesta quinta-feira ao marcar um dos gols da vitória da equipe do Palestra Itália sobre o América por 2 a 0, no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. O confronto foi válido pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time dirigido pelo treinador Caio Júnior assumiu a terceira colocação no Estadual com 31 pontos, ficando ainda mais perto da classificação às semifinais do torneio. Somando a isso, os palmeirenses conseguiram chegar a quarta vitória consecutiva na mesma competição, feito que não acontecia desde julho do ano passado, quando ainda era comandado por Tite - a marca foi alcançada no Brasileirão. Como já havia sido anunciado no início da semana, a diretoria palmeirense homenageou Edmundo antes do apito inicial ao entregar uma bandeja de prata com a data do jogo, lembrando a marca histórica. Prestes a completar 36 anos - fará aniversário na próxima segunda-feira -, o camisa 7 já balançou as redes dos adversários pelo clube alviverde 92 oportunidades. Essa é a segunda vez que o jogador defende o time da capital paulista - foi contratado pela primeira vez em 1993 junto ao Vasco. Ainda sem poder contar com o meia Valdivia, que estava na seleção chilena, Caio Júnior escalou o ala Michael no meio-campo para auxiliar Edmundo nas jogadas de criação. E foi justamente com Michael que o Palmeiras abriu o marcador aos 18 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio na esquerda, o camisa 11 tentou cruzar e acertou o canto direito da meta do goleiro Adson. Com a vantagem, o Palmeiras seguiu melhor, mas não conseguia concluir. Só que, aos 36 minutos da etapa complementar, Edmundo fez um golaço para ampliar a vantagem dos visitantes. Depois de boa jogada de William pela esquerda, o meia tocou para o atacante veterano dentro da área. O camisa 7 dominou, cortou o zagueiro Marcos Paulo, que ficou sentado no chão, e chutou forte no canto esquerdo para fazer o seu décimo gol no Paulistão - ele é o artilheiro do Estadual, ao lado de Somália (São Caetano) e Finazzi (Ponte Preta). Apesar da vitória, o Palmeiras ainda contou com a ajuda do juiz Kleber José de Melo. Aos 29 minutos do segundo tempo, Fabinho desviou cruzamento dentro da área e Reginaldo completou para o fundo das redes do goleiro Diego Cavalieri. O bandeira, no entanto, marcou impedimento inexistente do jogador dos donos da casa, e Melo invalidou erroneamente o gol. O resultado deixa o Palmeiras embalado para o clássico com o São Paulo, no domingo, no Estádio do Morumbi. O arqui-rival, que está na vice-liderança do Paulistão com 37 pontos, também conseguiu um bom resultado na rodada ao golear o Rio Branco por 4 a 0, na última quarta, em casa. AMÉRICA 0 x 2 PALMEIRAS América - Adson; Eduardo Luís, Mateus e Marcos Paulo; Du (Tiago), Doriva, Marco Antônio (Fabinho), Jéferson e Adriano Peixe; Reginaldo e Pedro Henrique (Felipe). Técnico: Heriberto da Cunha. Palmeiras - Diego Cavalieri; Wendel, David, Dininho e Leandro; Pierre, Martinez, Michael (Caio) e William (Valmir); Edmundo e Osmar (Florentín). Técnico: Caio Júnior. Gols - Michael, aos 18min do primeiro tempo; Edmundo, aos 36min do segundo tempo. Árbitro - Kleber José de Melo. Cartão amarelo - Eduardo Luís. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP).