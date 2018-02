Edmundo completa 200 jogos pelo Palmeiras na quinta-feira Vice-artilheiro do Campeonato Paulista com nove gols, o atacante Edmundo irá alcançar a marca de 200 jogos pelo Palmeiras na próxima quinta-feira, contra o América, em São José do Rio Preto, pelo Estadual. Com isso, a diretoria da equipe do Palestra Itália decidiu homenagear o ídolo momentos antes do confronto começar - ele vai receber uma bandeja de prata. ?Eu quero jogar. Para quinta-feira vou estar 100%?, garantiu o atleta. ?Mas é lógico que depende do treinador. Só fico de fora se o Caio (Júnior) quiser.? Prestes a completar 36 anos - fará aniversário no dia 2 de abril -, Edmundo já balançou as redes dos adversários com a camisa palmeirense em 91 oportunidades. ?Não sou muito ligado em números, mas para mim é gratificante?, afirmou. ?Queria que todos homenagens que eu recebesse fosse em vida, para eu poder saborear.? Um dos maiores ídolos da atualidade no Palmeiras, Edmundo foi contratado pela primeira vez em 1993 junto ao Vasco. A sua estréia no time da capital aconteceu no dia 27 de janeiro daquele ano, na vitória sobre Marília por 2 a 1. No último sábado, o veterano jogador marcou um gol e deu assistência para outros dois na vitória sobre o Marília por 3 a 2. O resultado manteve a equipe dirigida pelo técnico Caio Júnior na quarta colocação, ocupando a zona de classificação às semifinais do torneio. Sem a mesma velocidade e agilidade do tempo em que foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras (1993 e 94), Edmundo tem atuado como meia-atacante nessa sua segunda passagem no time. Ao lado do chileno Valdivia, ele tem sido o responsável pela criação das jogadas do clube do Palestre Itália. Questionado sobre a rotina de treinos, o Animal descontraiu. ?Também gosto de praia, rede e água de coco. Gostaria de estar na praia vendo um monte de mulher bonita pra lá e pra cá e chegar no jogo e fazer dois gols. Mas não é possível.? Além de jogar na equipe palmeirense, Edmundo já defendeu o Vasco, Flamengo, Corinthians, Fiorentina (Itália), Santos, Tokyo Verdy (Japão), Urama Red Diamonds (Japão), Fluminense, Nova Iguaçu e Figueirense. Pela seleção brasileira, ele foi vice-campeão mundial em 1998, na Copa da França. Volta aos treinos O goleiro Marcos, que passou por uma cirurgia no antebraço no último dia 16, voltou nesta segunda-feira aos treinamentos físicos no CT da Barra Funda. Com o mesmo humor de sempre. ?Os médico falam que eu só volto aos treinos em 40 dias. Mas acho que é menos: em um mês e mais 10 dias acho que já estarei bom.? Quem não está nada contente no clube é o volante Claudecir, que não está nos planos de Caio Júnior e voltou a reclamar de salários atrasados. O atleta chegou a ser algemado por não pagar pensão à ex-esposa. ?Fui três vezes encaminhado para a delegacia. Passei constrangimento. Estou há treze meses sem jogar e só agora estou falando. Eu tenho família e filhas que dependem de mim?, desabafou, à rádio Jovem Pan. ( Com Daniel Akstein Bastista) Atualizado às 20h21 para acréscimo de informações