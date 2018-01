Edmundo decide se defende Palmeiras contra o Ipatinga Em alta no Palmeiras, o atacante Edmundo, 36, irá decidir junto com o treinador Caio Júnior se irá ou não entrar em campo contra o Ipatinga no jogo decisivo pela Copa do Brasil. O jogador deixou o Morumbi reclamando de cansaço após a derrota para o São Paulo, no último fim de semana, e cogitou ficar de fora da partida de quinta-feira, no Estádio Palestra Itália. Na manhã desta terça, o artilheiro foi poupado do trabalho na piscina numa academia na Lapa (zona oeste de São Paulo) para realizar um exame de ressonância magnética. O resultado não apontou nenhuma lesão muscular na coxa direita. Os médicos do clube temem que ele possa ficar de fora do confronto contra o Guaratinguetá, no domingo - os palmeirenses precisam vencer para seguirem com chances classificação às semifinais no Paulistão. ?Se o Caio pretende usá-lo [Edmundo] o tempo inteiro contra o Guaratinguetá [domingo, pelo Paulistão], é melhor pensarmos em utilizá-lo meio tempo contra o Ipatinga. E se vamos escalá-lo o tempo todo na quinta, precisamos dosar domingo?, analisou o preparador físico Omar Feitosa. "É uma decisão entre eles, mas tudo depende do desenvolvimento no jogo. O fato de os jogos serem decisivos aumenta mais o desgaste. É uma decisão difícil. Há o receio que ele apresente um período longo de recuperação [caso o atleta se machuque]." Além do jogador de 36 anos, a comissão técnica está preocupada com o desgastes dos demais atletas após 19 jogos na temporada (17 pelo Paulistão e dois pela Copa do Brasil). Com isso, Caio Júnior não realizou nenhum treino tático ainda nesta semana. Na segunda, foram realizados apenas treinos físicos na sala de musculação. "É claro que a maratona de jogos é quase igual para todos os clubes, mas o fato de os próximos jogos serem decisivos para nós, aumenta muito mais o desgaste", disse Feitosa. ?Os jogadores vem se desgastando bastante, é preciso um trabalho de recuperação. Agora é relaxar para conquistar a classificação na quinta?, acrescentou o volante Pierre. Medo de levar gol Precisando superar o Ipatinga por 3 a 0 para avançar às oitavas-de-final da Copa do Brasil - perdeu o primeiro jogo em Minas por 2 a 0 -, a ordem na equipe do Palestra Itália é evitar que o adversário não faça gols. "Temos que entrar em campo com tranqüilidade. Não podemos sofrer gol de maneira alguma. Se tomarmos um, a situação, que já é difícil, vai se complicar ainda mais", comentou Pierre. Para isso, o time precisa evitar que o desespero na partida em Minas Gerais se repita. Quando perdia por apenas 1 a 0, o Palmeiras subiu muito para o ataque e sofreu o segundo aos 48 minutos do segundo tempo. "Vamos fazer de tudo no campo de defesa para não complicarmos ainda mais a partida. Temos de deixar o ataque para os jogadores que jogam mais à frente e fazer a nossa parte na marcação", discursou o volante.