Edmundo desencanta na Itália Os brasileiros Emerson e Edmundo foram destaque neste domingo no Campeonato Italiano. O volante fez um dos gols da vitória da Roma e o atacante marcou pela primeira vez defendendo o Napoli. Emerson fez o segundo da vitória de sua equipe sobre o Vicenza, em Vicenza, por 2 a 0. O outro foi anotado por Montella. Edmundo, que foi convencido a ficar na Itália e faltou ao "carnaval brasileiro", não conseguiu evitar a derrota de sua equipe para o Bologna por 2 a 1. Signori marcou os outros dois gols do jogo. Com mais um bom resultado, o time do Roma se mantém tranqüilo na liderança, com 48 pontos, 6 à frente da Juventus, que não teve dificuldades para fazer 3 a 0 no Milan, em Turim, no clássico da 20ª rodada. Os gols foram marcados por Tudor, Inzaghi e Zidane. O Napoli, que contou com a boa atuação de Edmundo, corre sério risco de rebaixamento. Os napolitanos têm apenas 20 pontos e estão na 14.ª posição. Em 1999, quando defendia a Fiorentina, o atacante abandonou o time para curtir o carnaval no Brasil. Desta vez, porém, preferiu justificar os cerca de R$ 900 mil que recebe por mês. O Parma, 5º colocado com 32 pontos, conseguiu o resultado mais expressivo da rodada. Goleou o Perugia por 5 a 0. A Lazio, jogando no Estádio Olímpico de Roma, não teve problemas para superar o Verona por 5 a 3. O destaque da partida foi o atacante argentino Hernán Crespo, que marcou três gols. Nos outros jogos da rodada, a Internazionale derrotou a Udinese por 2 a 1, em Milão, e Lecce venceu o Reggina: 2 a 1. No sábado, Brescia e Fiorentina empataram por 2 a 2 e Atalanta e Bari ficaram no 0 a 0.