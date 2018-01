Edmundo desfalca o problemático Palmeiras na Colômbia Edmundo foi o desfalque na delegação do Palmeiras que embarcou na manhã deste domingo para Medellín, na Colômbia, onde na terça-feira enfrenta o Nacional, em jogo decisivo para suas pretensões na Copa Libertadores. O jogador, que já havia sido poupado dos jogos contra Paulista e Rio Branco, ainda sente dores musculares decorrentes do clássico contra o Corinthians, no último domingo, e foi vetado pelo departamento médico. Além da ausência do ídolo da torcida, o Palmeiras terá que enfrentar sua própria crise. Depois das duas derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, ninguém no clube esconde que haverá uma grande lista de dispensas. O primeiro a sair foi o atacante Gioino. Os próximos devem ser Marcinho Guerreiro, Correa e Washington. O Palmeiras é o vice-líder do Grupo 7 da Libertadores com seis pontos, um a menos que o próprio Nacional. Por isso, a partida desta terça-feira é daquelas de "seis pontos". No outro jogo da chave, na quinta-feira, o Cerro Porteño, com cinco, recebe o Rosario Central, com dois. A torcida palmeirense é para que os paraguaios, no máximo, empatem, para que os dois times decidam a classificação na partida do próximo dia 13, no Parque Antártica.