Edmundo desfalcará o Vasco por 1 mês O atacante Edmundo foi submetido a uma radiografia que constatou fratura de duas costelas. A contusão vai afastá-lo do time do Vasco por cerca de um mês. Com isso, o técnico Mauro Galvão confirmou nesta sexta-feira que o ataque no jogo contra o Grêmio, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, será formado por Donizete e Valdir. Desde que retornou ao Vasco, Edmundo só tem enfrentado problemas. Logo após ter sido apresentado como novo reforço do clube, no início do ano, foi obrigado a operar o joelho esquerdo, ficando dois meses sem jogar. Quando finalmente conseguiu estrear, seu rendimento não foi bom. E agora, pouco tempo depois, nova contusão séria.