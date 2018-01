Edmundo desmente nova cirurgia O atacante Edmundo, do Vasco, convocou nesta quarta-feira entrevista coletiva para desmentir que será submetido a uma nova cirurgia no joelho. O fisioterapeuta Fábio Marcelo, que não trabalha no clube, dissera na terça-feira que o atleta teria de realizar a operação, caso as dores que o jogador vem sentindo persistam. ?Há muita especulação e muita invenção sobre o assunto. O fato é que meu joelho está recuperado", afirmou Edmundo. ?Escutei até pessoas que não são ligadas ao futebol, mas nunca desconfiei dos médicos do Vasco." O jogador disse estar confiante em retornar ao time o mais rápido possível.