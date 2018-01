Edmundo deve ficar um mês parado O atacante Edmundo corre o risco de ficar até um mês sem jogar. Ele deixou o gramado na vitória do Fluminense sobre a Cabofriense, na noite de quinta-feira, reclamando de dores musculares. E, nesta sexta, após um exame de ressonância magnética, ficou constatado um estiramento. Segundo o médico Michel Simoni, o jogador já começou a fazer tratamento intensivo. "Ainda é difícil fazer uma previsão. O Edmundo tem um comportamento clínico muito bom. Mas acho que ele só deve voltar em quatro semanas", revelou. Já Romário ainda tem chances de jogar domingo, no clássico com o Flamengo. Depois de sentir dores no joelho durante o treino de quarta-feira, ele não enfrentou a Cabofriense na quinta e será reavaliado neste sábado, para saber se terá condições de entrar em campo.