Edmundo deve jogar contra o Bahia Depois de algumas semanas afastado dos treinos do Vasco por causa de uma lesão muscular, o atacante Edmundo já está recuperado clínica e fisicamente. Deve voltar a treinar com bola na sexta-feira, no coletivo que o técnico Antonio Lopes vai comandar em São Januário. Se tudo der certo, Edmundo joga com o Bahia, domingo, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. "Estou ansioso e a única pergunta que respondo nos últimos dias é quanto à minha volta." Já o meia Marcelinho, com dores musculares, seria submetido a um exame de ressonância magnética na noite desta segunda-feira. Ele estava pessimista quanto a seu aproveitamento no jogo desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil. Para Antonio Lopes, a partida em Minas não pode ser encarada como uma decisão antecipada da competição. "Os dois confrontos com o Cruzeiro vão definir apenas uma vaga à semifinal. Há outras grandes equipes na Copa do Brasil, em condições de disputar o título: Flamengo, São Paulo, Goiás, Vitória, etc."